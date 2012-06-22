Мінськ. Республіка Білорусь із червня припинила імпортувати нафту з Венесуели, частина якої поставлялася через територію України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це сьогодні повідомив журналістам перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко.

«У поточному році щомісячно Білорусь імпортувала по 160 тисяч тонн венесуельської нафти. Але з червня ми вже не отримуємо нафту з Венесуели. Це була дружня допомога і в певний момент ці поставки були вигідні», - зазначив В.Семашко.

Він підкреслив, що постачання нафти з Венесуели вирішило ряд проблем.

«І якби не було цих поставок в 2010-2012 роках, то, напевно, не було б угод про єдиний ринок нафти і нафтопродуктів, підписаних з Росією і Казахстаном минулого року. Я в цьому переконаний», - сказав перший віце-прем'єр-міністр Білорусі.

За словами В.Семашка, діючі нафтові угоди з Росією - «взаємовигідні, переслідують політичні та економічні цілі».

«Кон'юнктура ринку така, що дешевше нафту купувати в Росії, тому ми перестали купувати нафту у Венесуелі», - зазначив В.Семашко.

Довідка УНІАН. Венесуельська нафта поставлялася до Білорусі танкерами через естонський порт Мууга і далі залізничним транспортом на Новополоцький НПЗ «Нафтан». У 2011 р. з Венесуели до Естонії щомісяця приходив один танкер із нафтою, за рік поставки склали 1,2 млн т.

Нагадаємо, через скорочення поставок російської нафти в 2010 р. Білорусь була змушена шукати альтернативні джерела сировини для своїх НПЗ. Білоруська сторона домовилася з Венесуелою про закупівлю в 2010 році 4 млн тонн нафти, в 2011 році - 10 млн тонн. Мозирський НПЗ отримував венесуельську нафту танкерами через Одесу. Перший танкер з сировиною з Венесуели прибув до Одеси в квітні 2010 року.

З 2011 року Мозирський НПЗ став отримувати азербайджанську нафту Azeri Light по Одеса-Броди за своп-контрактом з венесуельською PDVSA.

У січні 2011 року «Укртранснафта» і «Білоруська нафтова компанія» підписали договір на два роки, який гарантував транзит 4 млн тонн нафти щорічно нафтотранспортною системою України з використанням нафтопроводу Одеса-Броди до Мозирського НПЗ.