Імпорт російського газу до України скоротився в грошовому вираженні на 23%

За підсумками січня-квітня 2012 року Україна імпортувала з Російської Федерації природного газу на загальну суму 4 млрд 469 млн дол., що на 22,7% менше, ніж за аналогічний період 2011 року. Про це повідомляється в звіті Державної служби статистики.

Разом з тим, як повідомляв УНІАН, обсяги імпорту природного газу з РФ у реальному вимірі скоротилися за підсумками січня-квітня ц.р. в 2 рази і склали 10 млрд 646 млн куб. м проти 21 млрд 520 млн куб. м газу, імпортованих за перших чотири місяці 2011 року.

У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу в грошовому виразі на 49,5%, порівняно з 2010 роком, до 14 млрд 46,028 млн дол. Обсяг імпорту природного газу в 2011 році в загальному обсязі імпорту країни склав 17%.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контракту між російським газовим гігантом «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально залежно від динаміки світових цін на нафту.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року станговила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол., у ІІІ – 354 дол., у IV – близько 400 дол.

Ціна російського газу для України в третьому кварталі 2012 року може зрости до 432 дол. за 1 тис. куб. м з 425 дол. у другому кварталі і 416 дол. у першому кварталі.

У середині травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін прогнозував у 2012 році середню ціну на газ, що постачається в Україну, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.