Грузія готова до реалізації нового проекту щодо транзиту газу в обхід Росії

Грузія зацікавлена в реалізації проекту AGRI – альтернативи газопроводу Nabucco, що передбачає доставку природного газу з Каспійського регіону морем в обхід Росії.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ZN.UA розповів міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе.

Міністр відзначив, що проект Nabucco принципово важливий. «Але невідомо, чи відбудеться проект взагалі, оскільки всі кажуть „так-так, Nabucco буде“, а його реалізація відкладається з року в рік», - відзначив він.

При цьому, за словами міністра, AGRI набагато дешевше і його можна реалізувати значно швидше. «У всіх держав, що беруть участь в цьому проекті, зберігається не тільки зацікавленість, а й рішучість. Не лише Грузії й Азербайджану, а, перш за все, європейських країн-споживачів, яким потрібне альтернативне джерело і маршрут одержання енергоносіїв», - заявив Г.Вашадзе.

«Поки що в проекті задіяні Румунія і Угорщина. Але ми сподіваємося, що до нього приєднаються й інші європейські держави. Подивимося, що буде на саміті AGRI, запланованому на кінець року», - сказав він.

Міністру важко відповісти на питання, на яке саме родовище орієнтований AGRI, проте він запевнив, що газ «абсолютно точно» поставлятиметься не тільки з Каспію, а й ще і з Центральної Азії.

Проект AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector) передбачає доставку газу з Каспійського регіону в обхід Росії. Політичну декларацію про його створення у вересні 2012 року підписали президенти Азербайджану, Грузії, Румунії, а також прем'єр-міністр Угорщини.

Проект покликаний забезпечити альтернативний російському маршрут з доставки азербайджанського газу до Європи. Передбачається, що «блакитне паливо» транспортуватиметься з Азербайджану на чорноморське побережжя Грузії. Вже там газ зріджуватиметься, і танкерами морем його доставлять в румунський порт Констанца. Потім паливо «повернуть» в газоподібний стан, і воно піде з Румунії до Угорщини і далі до Західної Європи.

Джерело: http://zn.ua/