Нафта дорожчає на тлі ситуації в Мексиканській затоці

На світових торгах у понеділок, 25 червня, ціна нафти зростає.

Так, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже зросла на 0,46 долара, або на 0,58%, - до 80,22 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,37 долара, або на 0,41%, - до 91,35 долара за барель, передає Bloomberg.

Зараз гравці ринку пильно спостерігають за ситуацією в Мексиканській затоці, де почався сезон тайфунів.