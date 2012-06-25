Нафта дорожчає на тлі ситуації в Мексиканській затоці
09:23, 25 червня 2012Енергетика
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На світових торгах у понеділок, 25 червня, ціна нафти зростає.
Так, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже зросла на 0,46 долара, або на 0,58%, - до 80,22 долара за барель.
Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,37 долара, або на 0,41%, - до 91,35 долара за барель, передає Bloomberg.
Зараз гравці ринку пильно спостерігають за ситуацією в Мексиканській затоці, де почався сезон тайфунів.
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