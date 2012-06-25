Добовий видобуток газу на шельфі Чорного моря досяг історичного максимуму

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» довело видобуток природного газу на шельфі Чорного моря до 3,1 млн. куб. м на добу, що є історичним максимумом.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з прес-релізом, близько 3 млн. куб. м газу на добу «Чорноморнафтогаз» видобував на чорноморських родовищах лише декілька років у середині 1980-х. «Таким чином, «Чорноморнафтогаз» переступив історичний рубіж, і продовжує нарощувати видобуток на морських родовищах. Усього з родовищ, які експлуатує компанія, в газотранспортну систему Криму подається щодня понад 3 млн. 260 тис. куб. м природного газу. Зараз збільшення видобутку досягається за рахунок додаткового облаштування діючих родовищ, яке триває», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» у січні-травні поточного року збільшив видобуток природного газу на родовищах на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму на 11,4%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року до 447,9 млн. куб. м. У травні підприємство збільшило видобуток газу на 17,6% порівняно з травнем 2011 року - до понад 95 млн. куб. м.

Головними причинами зростання видобутку газу в компанії називають продовження облаштування діючих морських родовищ і капітальний ремонт свердловин.

При цьому значного збільшення видобутку в «Чорноморнафтогазі» очікують після введення в експлуатацію Одеського і Безіменного родовищ газу і початку роботи нових самопідйомних плавучих бурових установок.

«Завдяки можливостям високотехнологічних СПБУ, перша з яких – «Петро Годованець» – почала роботу 1 червня цього року, друга – на початку 2013 року, видобуток газу наступного року зросте до 1,65 млрд куб. м», – йдеться у повідомленні компанії.

Цього року «Чорноморнафтогаз» планує видобути 1,15 млрд куб. м, що на 500 млн. куб. м більше, ніж торік.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».