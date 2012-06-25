На покупку Лисичанського НПЗ претендують дві відомі компанії - губернатор

Купівлею Лисичанського нафтопереробного заводу зацікавилися дві відомі компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 25 червня, на прес-конференції заявив голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк.

«Є ряд власників, які виявили бажання взяти участь у його придбанні. Я бачу поки два активно налаштованих. Один із них вже свою програму виклав. Інші ще вивчають», - сказав губернатор.

За його словами, перед претендентами на покупку НПЗ поставлено завдання до середини серпня відновити виробничий процес, зайнятися ремонтними роботами і підготуватися до осені «до великої нафти».

Пристюк повідомив, що поки назвати компанії, які претендують на НПЗ, не може. «Я знаю ці компанії, але, як кажуть, щоб угода не зірвалася, або щоб я не порушував попередні переговорні процеси, ми їх не називаємо, чекаємо остаточного рішення. Я думаю, що найближчим часом це у пресі стане відомо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 було зупинено роботу НПЗ, який входить до складу російсько-британської ТНК-ВР. За заявами топ-менеджменту ТНК-ВР, підприємство припинило переробку через збитковість.

На думку експертів, покупка Лисичанського НПЗ може цікавити в тому числі й українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

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Справкап УНІАН. Лисичанський НПЗ (ПрАТ "ЛИНИК", входить в структуру ТНК-ВР) в 2011 р. збільшив переробку нафтової сировини на 2,8% в порівнянні з 2010 р. - до 4,95 млн т. Випуск бензину зріс на 11,9% - до 1,48 млн т, дизпального - на 10%, до 1,43 млн т.

Загальна потужність Лисичанського НПЗ на сьогодні дозволяє переробляти нафтову сировину в обсязі близько 8 млн т на рік. З березня 2012 р. завод зупинений.