Українські НПЗ скоротили переробку нафтосировини на 35%

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) спільно з державним Шебелинським ГПЗ в січні-травні 2012 року скоротили обсяг переробки нафтової сировини до 2,374 млн тонн, що на 35,3% менше показника аналогічного періоду 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Поставки нафти на НПЗ країни за п'ять місяців поточного року зменшилися, за підсумковими даними міністерства, в порівнянні з січнем-травнем 2011 року на 37,7% до 2,092 млн тонн. У тому числі поставки імпортної нафти впали на 69,7% до 754,4 тис. тонн.

Міненерговугілля повідомляє, що виробництво бензину в країні в січні-травні 2012 року скоротилося, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, на 23,9% до 872,4 тис. тонн, виробництво дизельного пального впало на 38,9% до 682,9 тис. тонн, а мазуту - на 46,4% до 498,0 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,1 млн тонн нафти на рік.

У 2011 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1%, в порівнянні з 2010 роком, до 9,255 млн тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.