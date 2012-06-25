Україна в січні-травні скоротила транзит нафти до країн ЄС на 19%

Транзит нафти в країни Євросоюзу (Словаччину, Угорщину, Чехію) через нафтопровідну систему України в січні-травні 2012 року скоротився до 6,113 млн тонн, що на 18,9% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у травні транзит в ці європейські країни впав, у порівнянні з травнем 2011 року, на 43,9% - до 1,012 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося, в порівнянні з 2010 роком, на 11,6% - до 27,536 млн тонн. При цьому транзит до країн Європи в 2011 році впав до 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить в структуру НАК «Нафтогаз України») і включає в себе 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.