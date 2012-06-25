Газпром хоче знати, скільки газу закачала Україна в свої сховища

Москва. Сьогодні голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер і голова НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін обговорили питання прозорості для «Газпрому» закачування газу в українські підземні сховища газу (ПСГ).

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», зустріч Є.Бакуліна і О.Міллера відбулася як продовження переговорів, що пройшли в рамках Петербурзького економічного форуму з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм Бойком.

«На зустрічі обговорювалися питання, пов'язані із забезпеченням прозорості для «Газпрому» процесу закачування газу в українські ПСГ, враховуючи досягнуті раніше домовленості та наданий на ці цілі аванс зі сторони російської компанії», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року «Газпром» надав НАК «Нафтогаз України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит російського газу. Аванс дозволив «Нафтогазу України» поповнити обігові кошти для закупівлі природного газу й подальшого його закачування в українські ПСГ. На думку «Газпрому», своєчасне заповнення газом ПСГ України дозволить компанії виконати свої зобов'язання з безперебійного транзиту російського газу до Європи цієї зими.

21 червня в рамках Петербурзького економічного форуму Ю.Бойко провів зустріч із О.Міллером і обговорив питання співробітництва в газовій сфері. Ю.Бойко ще раз поінформував російську сторону про зменшення закупівлі Україною російського газу в 2013 році, про що подано відповідну заяву.