Путін і Медведєв пообіцяли розпочати переговори щодо ціни на газ – Азаров

Москва. Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв обіцяли розпочати переговори щодо перегляду ціни на газ для України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в інтерв'ю Володимиру Познеру в програмі «Познер» на російському Першому каналі.

«Були зустрічі і з Президентом новообраним Путіним, і з прем'єр-міністром, і я їм сказав позицію України, що рано чи пізно ми повинні з вами домовитися. Важливим є ваше бажання починати переговори і знаходити спільну мову. Вони мені не сказали: ні, давайте забудемо цю тему, мовляв, через 8 років закінчиться контракт, тоді приходьте - поговоримо», - зазначив М.Азаров.

«Мені сказали: навпаки, давайте сідати за стіл переговорів і давайте будемо домовлятися», - підкреслив він.

При цьому голова українського уряду заявив, що в України немає претензій до російської сторони з приводу газових контрактів, «і ми можемо думати, що нам прикро, що ціна завищена порівняно з іншими країнами».

«Але претензій в нас до Росії немає жодних, у нас є претензії до тих українських офіційних осіб, які підписали контракт, який приніс колосальні збитки Україні і був підписаний з порушенням чинного українського законодавства», - підкреслив М.Азаров.

За його словами, українські закони забороняють прем'єру без згоди уряду підписувати такі контракти.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня М.Азаров після зустрічі з В.Путіним і Д.Медведєвим у Москві сказав, що Президент і прем'єр-міністр Росії налаштовані вирішити усі складні питання з Україною, у тому числі газові.

31 травня прес-секретар Президента РФ, заступник глави адміністрації Дмитро Пєсков заявив, що Росія ніколи не виключала діалогу з Україною щодо умов постачання газу, проте у першу чергу виходить з діючих законних угод.