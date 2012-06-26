Азаров щодо ціни газу: ставлення Росії до турків набагато краще, ніж до України?

Москва. Росія несправедливими цінами на газ заганяє Україну в кут, й українцям складно пояснити, чому так чинить стратегічний партнер.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Україна Микола Азаров сказав в інтерв'ю Володимиру Познеру в його програмі «Познер» на російському Першому каналі.

М.Азаров наголосив, що російським партнерам ставиться питання: чому Україна купує російський газ удвічі дорожче, ніж Німеччина.

«Нам кажуть, що ваш уряд подпісав цей контракт, за яким ви купуєте (газ) на таких умовах. Які до нас претензії? Добре, припустимо, попередній уряд вчинив стратегічну помилку, підписавши несправедливий договір на 10 років. Що, ми 10 років будемо терпіти цю несправедливість? Адже страждаю не я - Азаров Микола Янович, я страждаю в меншій мірі, страждають 46 мільйонів жителів України, які свято вірять у те, що ми з Росією - стратегічні партнери і вічні союзники і взагалі нас не розділити. Як я можу їм пояснити, що це так, якщо ви диктуєте і заганяєте нас у кут такими цінами?», - сказав М.Азаров.

«Поки я не бачу відповіді на це питання», - зазначив він і додав, що під час візиту прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва 27 червня до Києва і Президента Росії Володимира Путіна в середині липня це буде одним із головних питань переговорів.

М.Азаров заявив, що Україна розраховує у цьому питанні «на добросусідські відносини, на розуміння того, що не можна будувати довгострокові відносини, використовуючи кон'юнктурний момент вигоди».

«Ми що, хочемо якихось для себе пільгових умов? Ми що, просимо, щоб Росія постачала газ за цінами нижче, ніж, припустимо, європейські? Ні, ми говоримо: постачайте нам газ на таких же умовах, як усім своїм партнерам. А то зараз знизили ціни на газ для Туреччини. Що б ви уявляли, ми купуємо газ по 550 доларів за тисячу кубометрів, а турки - по 190. Нормально? Що, ставлення Росії до турків набагато краще, ніж до України?», - заявив М.Азаров.

На його думку, Д.Медведєв відповість: «Ви підписали контакт, які до нас питання».