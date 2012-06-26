Ціна нафти продовжила падіння на тлі ситуації в єврозоні

На світових торгах у вівторок, 26 червня, ціни на нафту продовжили падіння на тлі ситуації в ЄС.

Так, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,29 долара, або на 0,37%, - до 78,92 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,21 долара, або на 0,23%, - до 90,80 долара за барель, передає Bloomberg.

До країн єврозони, вже отримують фіндопомогу для підтримки економіки, приєдналися Іспанія і Кіпр, які направили офіційний запит в Єврогрупу.