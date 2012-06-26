Ціна нафти продовжила падіння на тлі ситуації в єврозоні
09:44, 26 червня 2012Енергетика
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На світових торгах у вівторок, 26 червня, ціни на нафту продовжили падіння на тлі ситуації в ЄС.
Так, вартість липневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилася на 0,29 долара, або на 0,37%, - до 78,92 долара за барель.
Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,21 долара, або на 0,23%, - до 90,80 долара за барель, передає Bloomberg.
До країн єврозони, вже отримують фіндопомогу для підтримки економіки, приєдналися Іспанія і Кіпр, які направили офіційний запит в Єврогрупу.
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