Україна скоротила імпорт газу з Росії на 49%

Україна в січні-травні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 12,815 млрд куб. м, що на 48,8% менше показника перших п'яти місяців 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

У травні імпорт російського газу впав проти аналогічного місяця 2011 року на 37,9% до 2,168 млрд куб. м. У квітні 2012 року обсяг імпорту становив 2,099 млрд куб. м.

На падіння обсягів імпорту в поточному році вплинуло кілька чинників, включаючи як політику влади із скорочення з РФ імпорту палива, що дорожчає, так і закупівлю на початку 2011 року держхолдингом «Нафтогаз України» значних обсягів газу за рішенням Стокгольмського арбітражу про повернення швейцарській RosUkrEnergo 12,1 млрд куб. м газу.

Міненерговугілля повідомляє, що власний видобуток газу Україною в січні-травні 2012 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 1,8% до 8,480 млрд куб. м.

Споживання країною газу, включаючи паливо з підземних сховищ, скоротилося, за даними міністерства, за п'ять перших місяців 2012 року до 28,738 млрд куб. м, що на 6,4% менше показника аналогічного періоду 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, уряд неодноразово заявляв про намір скоротити закупівлі державним холдингом «Нафтогаз України» газу в РФ в поточному році до не більше 27 млрд куб. м з близько 40 млрд куб. м у 2011 році.

Довідка УНІАН. У 2011 році Україна збільшила імпорт природного газу в грошовому виразі на 49,5%, порівняно з 2010 роком, до 14 млрд 46,028 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2011 році в загальному обсязі імпорту країни становив 17%.

Джерело в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України раніше повідомило УНІАН, що ціна російського газу для України в третьому кварталі може збільшитися до 432 дол. за 1 тис. куб. м з 425 дол. у другому кварталі і 416 дол. у першому кварталі поточного року.

У середині травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін прогнозував у 2012 році середню ціну на газ, що поставлявся до України, на рівні 440 дол. за тис. куб. м.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між російським газовим гігантом «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально залежно від динаміки світових цін на нафту.

Ціна природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол., у ІІІ – 354 дол., у IV – близько 400 дол.