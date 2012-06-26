«Чорноморнафтогаз» накопичив у Глібовському ПСГ 600 млн куб. м газу

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, Крим) накопичило більше 600 млн кубометрів природного газу в Глібовському підземному сховищі (ПСГ) в рамках підготовки до осінньо-зимового сезону 2012-2013 років.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Робота ведеться з випередженням графіка. Зокрема, з початку циклу закачування - c кінця квітня - активний об'єм газу в ПСГ збільшився на 118 мільйонів кубометрів і перевищив 600 мільйонів. За два місяці в сховище надійшло більше третини від запланованих у цьому році до закачування обсягів газу», - йдеться в прес-релізі.

У сезоні 2011-2012 рр. з Глібовського підземного сховища відібрали понад 270 млн кубометрів газу. Загальне споживання газу в Криму з листопада 2011 по березень 2012 року склало більше 1 млрд 300 млн кубометрів.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного та Азовського морів. 100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні «Нафтогазу України». В даний час на шельфі Чорного та Азовського морів і в сухопутної частини Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.

Населення Криму отримує газ в осінньо-зимовий сезон з трьох джерел: ДК «Укртрансгаз», Глібовське підземне сховище і родовища «Чорноморнафтогазу» в Чорному, Азовському морях та в сухопутній частині Криму. В цей час Глібовське ПСГ працює на відбір газу в ГТС, в інший, коли споживання падає, на закачування.

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