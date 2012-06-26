На Київщині викрили підпільний нафтопереробний завод

В Броварському районі Київщини працівники управління державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили діяльність підпільного нафтопереробного заводу.

Як повідомили УНІАН у відділі звязків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, на території, що належить одному з приватних підприємств, з використаних автомобільних покришок кустарним способом отримувалася рідина, якою розводили дизельне пальне на найближчій автозаправочній станції. Заправлялися «якісною сумішшю» на АЗС в основному далекобійники. І ціна на пальне була досить привабливою – 9,5 грн за літр. Під час перевірки стало відомо, що в середньому протягом доби на заправці реалізовувалося понад 4 тонни пального.

Автозаправка з резервуарами, в яких нібито розміщувався, «дизель» знаходилась на території так званого відстійника для вантажівок і метрів за сто від «НПЗ». Правоохоронці встановили, що на розміщення цієї АЗС немає жодних документів, як і на зберігання та реалізацію підакцизного товару – дизельного пального.

Як розповів представник з Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості «МАСМА» Богдан Кочірко, де проводилися дослідження зразків, відібраних на цих підпільних об’єктах, у всіх випадках склад вилученого аналогічний. Вилучене пальне не відповідає нормам державних стандартів України. Експерти зазначають, що тривале використання такого пального не лише погіршує технічний стан двигуна автомобіля, а і негативно впливає на навколишнє середовище.

За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. Наразі проводяться всі необхідні експертизи. Встановлюються особи, причетні до скоєння даного злочину. Триває слідство.