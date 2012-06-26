АМКУ дозволив DTEK Holdings B.V. придбати дві вуглевидобувні компанії в РФ

Антимонопольний комітет України надав компанії «DTEK Holdings B.V.» (Нідерланди) дозвіл на придбання двох вуглевидобувних компаній у Росії. Повідомлення про це розміщене на сайті АМК.

Згідно з повідомленням, АМК дозволив «DTEK Holdings B.V.» придбати акції ВАТ «Донський антрацит» (м. Гуково, РФ) і ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська» (м. Звєрево, РФ).

Наголошується, що це придбання забезпечує «DTEK Holdings B.V.» перевищення 50% голосів у найвищих органах управління товариств.

Довідка УНІАН. «DTEK Holdings B.V.» - керівна компанія українського енергохолдингу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють виробничий ланцюжок від видобування і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

До вугільного блоку ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об'єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» орендне підприємство «Добропіллявугілля», концесійні підприємства «Ровенькиантрацит» і «Свердловськантрацит» і п'ять збагачувальних фабрик.