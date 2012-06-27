Статдані зі США підняли ціни на нафту

На світових торгах у вівторок, 26 червня, ціни на нафту підвищилися на тлі статданих зі США.

Так, на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 0,15 долара - до 79,36 долара за барель.

Вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) виросла на 2,01 долара - до 93,02 долара за барель, передає Bloomberg.