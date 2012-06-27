Україна і Росія узгодили заявку щодо закупівлі газу на 2013 рік

Україна і Росія узгодили заявку щодо закупівлі російського природного газу на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів міністр вугільної промисловості і енергетики України Юрій Бойко.

«Безумовно», - сказав Ю.Бойко, відповідаючи на питання журналістів про те, чи узгоджена заявка України на закупівлю газу в Росії на 2013 рік.

Водночас, стосовно обсягів закупівлі російського газу на 2013 рік Ю.Бойко зазначив: «Я ось думаю, що ми будемо закуповувати ще менше (27 млрд куб. м газу, як про це заявлялося раніше – УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Україна у січні-травні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 12,815 млрд куб. м, що на 48,8% менше від показника перших п'яти місяців 2011 року.

У травні імпорт російського газу впав до аналогічного місяця 2011 року на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. У квітні 2012 року обсяг імпорту становив 2,099 млрд куб. м.

Нагадаємо, що уряд України неодноразово заявляв про намір скоротити закупівлі державним холдингом «Нафтогаз України» газу в РФ у поточному році до не більш ніж 27 млрд куб. м з близько 40 млрд куб. м у 2011 році.