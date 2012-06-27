Саудівська Аравія не буде підтримувати ціни на нафту зниженням її видобутку

Найбільший світовий добувач і експортер нафти Саудівська Аравія не планує скорочувати видобуток нафти заради підтримки світового економічного зростання, незважаючи на падіння цін нижче $ 90 за барель вперше за півтора року.

Про це в середу повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Нагадаємо, згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між російським газовим гігантом «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально в залежності від динаміки світових цін на нафту. Ціна природного газу для Україні в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, в ІІ - 295,6 дол., в ІІІ - 354 дол, в IV - близько 400 дол.

Підтримуючі сунітських повстанців в Сирії лідери Саудівської Аравії хочуть повалення сирійського президента Башара Асада і критикують Кремль за його підтримку. Росія є основним постачальником зброї Сирії, а для виконання бюджету Москві та Тегерану потрібна нафту за ціною не нижче $ 115 за барель.

Але Саудівська Аравія може витримати падіння цін нижче $ 90 протягом декількох місяців, говорять джерела в урядах країн Заходу і Перської затоки.

У першому півріччі Саудівська Аравія мала надлишковий дохід, тому для підтримки збалансованого бюджету їй потрібно набагато дешевша нафта, ніж іншим країнам ОПЕК і Росії, яка не входить в картель.

З початку року Саудівська Аравія заробила на поставках нафти трохи більше $ 155 мільярдів, згідно з розрахунками Reuters, заснованими на середній експортній ціні аравійської нафти в $ 114 за барель. Щоб збалансувати бюджет цього року країні достатньо, аби нафта коштувала $ 75-80 за барель.

За розрахунками Центру глобальних енергетичних досліджень, якщо ОПЕК збереже видобуток на поточному рівні 31,5 мільйона барелів на добу, середня ціна нафти в четвертому кварталі складе $ 74 за барель, а в першому кварталі 2013 року - $ 59 за барель.

"Економіка Росії беззахисна перед різким падінням цін на нафту. Саудити могли б скористатися цією беззахисністю, утримуючи видобуток на рівні 10 мільйонів барелів на добу", - сказав американський аналітик нафтового ринку Філ Верлегер.

За словами джерел, Саудівська Аравія таки скоротить видобуток в найближчі два місяці, але лише через зниження попиту з боку нафтопереробників у Китаї та США.

"Нам кажуть, що саудитів влаштовують низькі ціни, $ 90 або нижче, протягом декількох місяців. Навіть якщо їм доведеться знизити видобуток через скорочення попиту, не схоже, що вони найближчим часом будуть допомагати ОПЕК підняти ціни", - сказав західний дипломат .

Зниження цін з пікового рівня березня $ 128 за барель було викликано погіршенням економічних прогнозів і зростанням видобутку в Саудівській Аравії в березні до 30-річного максимуму 10 мільйонів барелів на добу. Це компенсувало скорочення видобутку в Ірані через санкції, але викликало критику не лише з Тегерану, але й з боку інших учасників ОПЕК, що віддають перевагу вищим цінам - Алжиру, Іраку та Венесуели.

На нараді в червні ОПЕК пообіцяла дотримуватися квоти на видобуток в 30 мільйонів барелів на добу, для чого їй потрібно знизити виробництво на 1,6 мільйона. Для цього в першу чергу повинна знизити видобуток Саудівська Аравія, а ймовірність цього невелика.

Оскільки ОПЕК не виділила індивідуальні квоти кожній країні, вона не може контролювати обсяг видобутку.

"Це марно, бо більшість країн ОПЕК недостатньо інвестують, тому у них мало вільних потужностей. Саудівська Аравія - це центробанк нафти набагато більше, ніж будь-коли, і це реальність", - сказав Лео Дроллас з Центру глобальних енергетичних досліджень у Лондоні.

У червні Саудівська Аравія підвищила експорт нафти на 150.000 барелів на добу в порівнянні з травнем, повідомило джерело в галузі, знайоме з цифрами. На думку іншого джерела, експорт знизиться в липні і серпні, тому що попит в Китаї скоротиться на 350.000 барелів на добу через профілактичний ремонт НПЗ.

Якщо врахувати також зниження попиту на найбільшому НПЗ США в Порт Артурі, штат Техас, Саудівська Аравія може знизити видобуток до 9,5 мільйона барелів на добу.