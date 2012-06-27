Гендиректором «ДТЕК Крименерго» призначено Едуарда Соколовського

Генеральним директором ПАТ «ДТЕК Крименерго» призначено Едуарда Соколовського, повідомили УНІАН у Департаменті зі зв'язків з громадськістю ДТЕК.

Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалене на засіданні оновленої наглядової ради ПАТ 26 червня 2012 року.

Перед генеральним директором наглядова рада «ДТЕК Крименерго» поставила завдання підвищення ефективності роботи компанії, виконання інвестиційної програми, модернізації електричних мереж і підстанцій, налагодження діалогу зі споживачами, поліпшення послуг і сервісів, а також забезпечення високого рівня розрахунків споживачів за поставлену електроенергію.

У повідомленні наголошується, що Е.Соколовський за освітою інженер-електромеханік, до приходу в ПАТ «ДТЕК Крименерго» з жовтня 2008 р. по січень 2012 р. був генеральним директором ПАТ «Київенерго». З осені 2006 року по серпень 2008 року очолював найбільшу в Україні енергопостачальну компанію ВАТ «Дніпрообленерго». До цього він обіймав посади голови правління ВАТ «Одесаобленерго», комерційного директора ВАТ «Кіровоградобленерго».

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобування і збагачення вугілля до генерації і продажу електроенергії.

ПАТ «ДТЕК Крименерго» входить до сегменту передачі і продажу електроенергії.