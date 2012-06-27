Білорусь виключає відновлення поставок нафти з Венесуели через Україну при збереженні нинішньої економічної кон'юнктури.

Про це УНІАН повідомило джерело в білоруському уряді, коментуючи припинення з червня поставок нафти до Білорусі з Венесуели.

"На даний час економічна, технологічна і фінансова кон'юнктура склалася таким чином, що поставки нафти, яка частково транспортувалася через Україну, стали невигідними і більш витратними порівняно з можливостями купівлі-продажу венесуельської нафти в регіоні", - сказав співрозмовник агентства.

Разом з тим, за його словами, Білорусь не припинила операції з венесуельською нафтою. "Білорусь бере участь у видобуванні нафти у Венесуелі, що дозволяє здійснювати своп-операції", - зазначив він.

Співрозмовник агентства також нагадав, що Білорусь поставляла венесуельську нафту через Україну залізничним транспортом, а згодом нафта з Венесуели заміщалася азербайджанською нафтою, яка транспортувалася на Мозирський нафтопереробний завод нафтопроводом "Одеса-Броди".

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Сємашко 22 червня заявив про припинення Білоруссю з червня імпорту нафти з Венесуели.

"У поточному році щомісячно Білорусь імпортувала по 160 тисяч тонн венесуельської нафти. Але з червня ми вже не одержуємо нафту з Венесуели. Це була дружня допомога, і в певний момент ці поставки були вигідні", - зазначив В.Сємашко.

Довідка УНІАН. Через скорочення поставок російської нафти в 2010 р. Білорусь була вимушена шукати альтернативні джерела сировини для своїх НПЗ. Білоруська сторона домовилася з Венесуелою про закупівлю в 2010 році 4 млн. тонн нафти, в 2011 році – 10 млн. тонн. Мозирський НПЗ одержував венесуельську нафту танкерами через Одесу. Перший танкер з сировиною з Венесуели прибув до Одеси у квітні 2010 року.

З 2011 року Мозирський НПЗ став одержувати азербайджанську нафту Azeri Light через Одеса-Броди за своп-контрактом з венесуельською PDVSA.

У січні 2011 року «Укртранснафта» і «Білоруська нафтова компанія» підписали договір на два роки, який гарантував транзит 4 млн. тонн нафти щорічно нафтотранспортною системою України з використанням нафтопроводу Одеса-Броди до Мозирського НПЗ.