«Газпром» готовий надати Україні додаткове фінансування для закачування газу в ПСГ

Російський «Газпром» готовий надати НАК «Нафтогаз України» в разі потреби додаткове фінансування для закачування газу в українські підземні сховища газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні за результатами засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер.

За його словами, «Газпром» уже надав НАК «Нафтогаз України» аванс у розмірі 2 млрд дол. для забезпечення закачування газу в ПСГ.

«Якщо нашим українським колегам будуть потрібні додаткові фінансові ресурси, ми готові надати таке фінансування», - сказав О.Міллер.

При цьому він зазначив, що в ході сьогоднішнього засідання міжвідомчої комісії одним із головних питань в енергетичній сфері було обговорення транзиту російського газу через територію України в майбутній осінньо-зимовий період.

«Ми обговорили питання проходження зимового максимуму. Принципово важливим є закачування українською стороною газу в підземні сховища, щоб не допустити збоїв транзиту російського газу до Європи майбутньої зими», - зазначив О.Міллер.

При цьому він уточнив, що для «Газпрому» вкрай важливим є чітке розуміння того, який обсяг газу буде закачано Україною в ПСГ.

«Нам також необхідно знати, який обсяг газу залишиться в підземних сховищах на кінець періоду відбору газу в 2012 році. Ми не хочемо повторення ситуації минулої зими, коли Україна відбирала транзитний газ. Ми розуміємо, що нашим українським колегам необхідні обігові кошти для того, щоб провести закачування в повному обсязі», - зазначив О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року «Газпром» надав НАК «Нафтогаз України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит російського газу. Аванс дозволив «Нафтогазу України» поповнити обігові кошти для закупівлі природного газу й подальшого його закачування в українські ПСГ. На думку «Газпрому», своєчасне заповнення газом ПСГ України дозволить компанії виконати свої зобов'язання з безперебійного транзиту російського газу до Європи майбутньої зими.

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