У 2011 році частка «Газпрому» на європейському ринку зросла на 4% і досягла 27% - Міллер

Москва. У 2011 році частка «Газпрому» на європейському ринку зросла на 4% і досягла 27%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» сказав у ході виступу на річних зборах акціонерів компанії.

Він зазначив, що європейським покупцям у 2011 році було поставлено 150 млрд куб. м газу, що 8,2% вище відбору за контрактами 2010 року.

«Таким чином, частка газу «Газпрому» на європейському ринку в 2011 році зросла на 4% і досягла 27%», - сказав О.Міллер.

Він зазначив, що в 2011 році «Газпром» став одним із усього двох постачальників, що збільшили обсяги експорту до Європейського Союзу на тлі зниження здобичі газу в Європі.

За його словами, все частіше доводиться стикатися з аномально холодною зимою й жарким літом, і цей чинник висуває підвищені вимоги до енергетики.

Він повідомив, що цю проблему «Газпром» вирішує за допомогою підземних газових сховищ.

Голова компанії повідомив, що до 2015 року в Європі планується довести потужності ПСГ до 5 млрд куб. газу.

О.Міллер повідомив, що в 2011 році «Газпром» вів активну роботу з розвитку системи підземного зберігання. Так, продуктивність ПСГ було збільшено до рекордних 647 млн куб. газу на добу. Створено оперативний резерв обсягом 65,2 млрд куб. м – це максимальний показник в історії російської газової галузі.