Рішення про будівництво 3-ї й 4-ї нитки «Північного потоку» буде ухвалено до кінця 2012
Москва. Рішення про будівництво 3-ї й 4-ї нитки «Північного потоку» буде ухвалено до кінця 2012 року.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова «Газпрому» Олексій Міллер на прес-конференції в Москві після річних зборів акціонерів компанії.
«У будь-якому випадку принципове рішення щодо будівництва 3-ї й 4-ї нитки з Росії через Балтію буде ухвалено до кінця 2012 року», - сказав О.Міллер.
При цьому він підкреслив, що «Газпром» ухвалив для себе рішення про доцільність будівництва ще двох ниток.
Він повідомив, що «Газпром» отримує сигнали про зацікавленість будівництва однієї з нових гілок до Великої Британії.
«Інтерес було виявлено з боку British Petroleum. Це поки не переговори», - сказав він.
Він припустив, що склад акціонерів у реалізації 3-ї й 4-ї нитки може відрізнятися від тих, які реалізували першу й другу нитку.
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