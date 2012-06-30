Москва. Рішення про будівництво 3-ї й 4-ї нитки «Північного потоку» буде ухвалено до кінця 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив голова «Газпрому» Олексій Міллер на прес-конференції в Москві після річних зборів акціонерів компанії.

«У будь-якому випадку принципове рішення щодо будівництва 3-ї й 4-ї нитки з Росії через Балтію буде ухвалено до кінця 2012 року», - сказав О.Міллер.

При цьому він підкреслив, що «Газпром» ухвалив для себе рішення про доцільність будівництва ще двох ниток.

Він повідомив, що «Газпром» отримує сигнали про зацікавленість будівництва однієї з нових гілок до Великої Британії.

«Інтерес було виявлено з боку British Petroleum. Це поки не переговори», - сказав він.

Він припустив, що склад акціонерів у реалізації 3-ї й 4-ї нитки може відрізнятися від тих, які реалізували першу й другу нитку.

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