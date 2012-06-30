«Газпром» може знизити ціну на газ для України тільки на підставі міжурядових домовленостей
Москва. Ціна на російський газ для України може бути знижена тільки на підставі міжурядових домовленостей.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник главы «Газпрому», директор «Газпром Експорт» Олександр Медведєв під час річних зборів акціонерів компанії.
«Підстав у рамках контрактної роботи для перегляду цін немає, що ж до тих переговорів, які ведуться на міжурядовому рівні, то якщо якісь результати будуть досягнуті, котрі можуть вплинути на систему ціноутворення, ми дізнаємося це від нашого уряду», - сказав О.Медведєв.
Він підкреслив, що на сьогодні підстав для перегляду цін немає.
«Переговори про перегляд цін «Газпромом» не ведуться», - сказав він і нагадав, що чинний контракт носить довгостроковий характер і його умови були узгоджені на 10 років у 2009 році.
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«Газпром» дає європейським компаніям знижки на відміну від України, оскільки реалізує з ними спільні проекти – Міллер
«Газпром» дає європейським компаніям знижки на газ на відміну від України, оскільки реалізує з ними спільні проекти.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав голова «Газпрому» Олексій Міллер на прес-конференції в Москві після річних зборів акціонерів компанії.
«Що стосується контракту між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз Україна» - це контракт продавця й покупця, продаж і купівля газу на кордоні Росії та України. З нашими німецькими партнерами ми давно працюємо за абсолютно іншими моделями», - сказав О.Міллер.
За його словами, з німецькими компаніями співпраця має якісно інший рівень - ведеться спільна геологорозвідка, спільний видобуток у Росії, реалізуються проекти у галузі магістрального транспорту й підземного зберігання.
«Разом із ними ми створюємо разом додану вартість у всіх ланках цього ланцюжка, чого ми не робимо з українськими партнерами», - сказав він.
При цьому він повідомив, що «Газпром» пішов на корегування ціни на газ для європейських компаній, з якими реалізується «Південний потік».
«З Україною у нас немає такої якісної глибини співпраці, як із німецькими або італійськими партнерами. З Україною ми не реалізуємо таких мегапроектів ні в галузі видобутку, ні в галузі транспорту газу», - сказав він.
Він повідомив, що "Газпром" перерозподіляє транзитні потоки на користь інших маршрутів, і тут немає ніякого політичного підтексту.
"Це чиста економіка. Якщо ми транзитуємо наш російський газ через Білорусь, то ми платимо транспортні витрати самі собі", - сказав він.