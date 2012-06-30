«Газпром» має намір розширити мережу АЗС в країнах СНД

Москва. «Газпром» має намір розширити мережу АЗС «Газпром нафта» в країнах СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава «Газпрому» Олексій Міллер сказав під час виступу на річних зборах акціонерів компанії.

«Подальший розвиток одержить бренд мережі АЗС «Газпром нафта». Ми значно посилимо свої позиції на роздрібному ринку в Росії і СНД», - сказав О.Міллер.

Він зазначив, що другим за значимістю в структурі бізнесу «Газпрому» залишається нафтовий напрямок.

За його словами, пріоритетами для «Газпром нафти» на найближчі роки буде збереження високих темпів зростання видобутку вуглеводнів, освоєння нових територій, як у Росії, так і в інших країнах, підвищення якості нафтопродуктів, що випускаються, і глибини переробки нафти.

«Стратегічні орієнтири розвитку «Газпром нафти» передбачають, що до 2020 року обсяг видобутку компанії досягне 100 млн тонн вуглеводнів за рік, обсяг переробки – 70 млн тонн нафти за рік», - сказав О.Міллер.