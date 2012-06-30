Україна повинна думати про роботу своєї ГТС в умовах обмеження транзиту – Міллер

Москва. Україна повинна думати про роботу своєї газотранспортної системи (ГТС) в умовах обмеження транзиту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав голова «Газпрому» Олексій Міллер на прес-конференції в Москві після річних зборів акціонерів компанії.

«У разі завершення найближчим часом будівництва «Північного потоку» й «Південного потоку», а також можливо 3 й 4 нитки «Північного потоку» виникне питання як може функціонувати ГТС України», - сказав О.Міллер.

За його словами, ні теоретично, ні практично це питання не розглядалося.

Він зазначив, що взимку часто транзитний газ осідає в Східних регіонах, а українська сторона відбираючи газ із ПСГ на Заході країни виконує контракти з експорту до країн ЄС.

«Думаю, настав час нашим українським колегам над цим питанням подумати й відповісти на запитання самим собі й нам, як працюватиме ГТС України, коли будуть створені обхідні експортні коридори», - сказав він.

За його словами, «Газпром» й надалі поставлятиме газ в Україну за своїми контрактами й це питання тиску, який ми повинні подавати на свої компресорні станції зі сторони Росії.

«Проблеми можуть бути, але їх зараз треба аналізувати й прораховувати», - сказав О.Міллер, і зазначив: «Газпром» дає споживачам ЄС знижки за рахунок спільних проектів, яких з Україною немає».

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Міллер: проблеми з транзитом підтвердили необхідність будівництва нових газопроводів

Проблеми минулої зими на основному транзитному напрямку до Європи підтвердили необхідність прискорення роботи на нових експортних транспортних коридорах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава «Газпрому» Олексій Міллер сказав під час виступу на річних зборах акціонерів компанії.

«Всі добре пам'ятають, що минулої зими знову виникали проблеми на нашому основному транзитному напрямку, що ще раз підтвердило необхідність прискорення роботи на нових експортних транспортних коридорах», - сказав О.Міллер.

Він повідомив, що комерційні постачання газу споживачам першою гілкою «Північного потоку» вже розпочалися, а друга гілка з випередженням плану буде запущена восени цього року.

За його словами, зроблені важливі кроки у просуванні проекту «Південний потік»: підписана Угода акціонерів морської ділянки проекту, прийнято Зведене техніко-економічне обгрунтування, одержано дозвіл на будівництво газопроводу «Південний потік» через виняткову економічну зону Туреччини.

О.Міллер підкреслив, що перший об'єкт проекту – одне з найбільших підземних сховищ газу в Південно-Східній Європі – Банатський двір, вже запрацювало в 2011 році. Будівництво газопроводу «Південний потік» розпочнеться в грудні 2012 року у варіанті максимальної потужності – 63 млрд куб. м газу за рік, нагадав він.

«У сукупності Північний і Південний потоки і комплекс робіт із синхронного розвитку російської ГТС – це вагомий внесок «Газпрому» в розширення міжнародної системи доступу споживачів до вуглеводневих ресурсів і в зміцнення енергетичної безпеки континенту», - вважає він.

Він зазначив, що в цьому ряду стоїть і угода з отримання 100% контролю над підприємством «Бєлтрансгаз».

О.Міллер повідомив, що «Газпром» тепер є власником усіх магістральних газопроводів через територію Білорусі, що вже знайшло віддзеркалення в зростанні обсягів транзиту цим коридором.

«Прийняті спільно з білоруською стороною рішення дають змогу забезпечити надійність, стабільність та ефективність постачань газу і стали прикладом взаємної зацікавленості в розвитку газової галузі двох країн», - сказав О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ц.р. глава "Газпрому" О.Міллер заявив під час зустрічі з Президентом Росії Дмитром Медведєвим про те, що в лютому Україна несанкціоновано відбирала російський газ, призначений європейським споживачам.

За словами, О.Міллера, Україна в лютому в окремі дні несанкціоновано залишала в себе майже 40 мільйонів кубометрів транзитного російського газу. Президент РФ доручив "Газпрому" розібратися в цьому питанні з українськими колегами "в рамках правових і корпоративних процедур".

На початку лютого зменшення постачань російського газу спостерігалося в семи європейських країнах: Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині, Греції, Румунії та Італії.

27 лютого заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун заявив, що впродовж усього періоду аномальних холодів у січні-лютому 2012 року Україна чітко і в повному обсязі виконувала всі свої контрактні зобов'язання щодо транзиту природного газу в країни Європи.

«Україна не відбирала жодного кубічного метра за рахунок транзиту російського газу до Європи. Ми це заявляємо офіційно, і це підтверджується відповідними документами. Ми чітко і в повному обсязі виконували всі свої контрактні зобов'язання щодо транзиту російського природного газу в Європу», - підкреслив В.Чупрун.

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