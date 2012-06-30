«Газпром» може подати позов до України

Москва. «Газпром» не виключає позову до України у разі недобору газу, передбаченого контрактом.

Про це глава «Газпрому» Олексій Міллер сказав на прес-конференції в Москві після річних зборів акціонерів компанії, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Безперечно, ми дуже уважно ставимося до юридичних аспектів виконання нашого контракту. Без сумніву, документи, які ми на сьогодні маємо, у разі, якщо не буде виконаний мінімальний обсяг закупівлі нашого російського газу можуть лягти в основу нашого позову до української сторони», - сказав він. При цьому він закликав вирішувати проблеми по мірі надходження.

За його словами, в юридичній площині ця проблема може наступити тільки за підсумками 2012 року.

«Щодо минулого року Україна всі свої зобов'язання з відбору газу з урахуванням принципу «бери або плати» виконала. Заяви нашими українськими колегами про те, що вони скоротять обсяги закупівлі нашого газу прозвучали, але я думаю, що треба розглядати проблеми по мірі надходження», - сказав О.Міллер.

«У будь-якому разі умову «бери або плати» рахується на річні контрактні кількості і подивимося скільки Україна реально газу візьме. Підкреслюю, що Україна зобов'язана взяти газу стільки, щоб узимку не було проблем. Вона зобов'язана закачати газ у підземні сховища, щоб не було ніяких перебоїв і з транзитом, і з постачанням споживачам України», - сказав він.

При цьому він знову заявив, що ніяких домовленостей з Україною про зниження обсягу закупівлі не досягнуто.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна в січні-березні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації в 2,1 рази, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 8,547 млрд куб. м. У грошовому виразі в січні-березні ц.р. Україна скоротила імпорт газу з Російської Федерації на 24,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 3,573 млрд дол.

За даними Держстату, в І кварталі 2012 року Україна імпортувала природний газ тільки з Російської Федерації.

Нагадаємо, українська сторона не раз заявляла про намір скоротити закупівлю газу в РФ цього року до 27 млрд куб. м з передбачених контрактом 52 млрд куб. м.

31 травня голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер заявив, що недостатній темп закачування газу в українські сховища ставить під загрозу стабільне забезпечення Європи газом наступної зими.

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