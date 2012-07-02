В Японії введено режим жорсткої економії електроенергії.

У країні після аварії на АЕС "Фукусіма-1" зупинено практично всі атомні станції. Період електроекономіі триватиме з 9:00 ранку і до 8 вечора по 7 вересня. У залежності від ситуації в різних районах передбачається урізати використання електроенергії на 5-15% від рівня літа 2010 року, передає ІТАР-ТАСС.

У неділю на АЕС "Оі" у префектурі Фукуї був запущений один з енергоблоків - єдиний працюючий у країні атомний реактор. На повну потужність він вийде в середині місяця, і після цього режим економії буде пом'якшено до рівня 3-10%.

Від обмежень звільнені Токіо та північний схід головного японського острова Хонсю, де є достатні потужності з вироблення електроенергії. В інших районах, за винятком найпівденнішого острова Окінава, підприємства та офіси в обов'язковому порядку відключають або вводять у приглушений режим освітлення, кондиціонери ставлять на позначку не нижче плюс 28 градусів за Цельсієм. На вулицях буде погашено частину вечірньої реклами.

До економії закликають і звичайних громадян - зокрема, їм радять по можливості переходити з кондиціонерів на більш економічні вентилятори, закривати вікна від палючого сонця щільними гардинами, відключати від мережі всі невикористовувані електроприлади. Минулого літа завдяки таким заходам Японія змогла впоратися з нестачею енергії, чому допомогла, зокрема, дисциплінованість простих громадян.