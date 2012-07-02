У Донецькій області на шахті «Єнакіївська» сталося обвалення

Сьогодні вранці в Донецькій області на шахті «Єнакіївська» державного підприємства «Орджонікідзевугілля» сталося обвалення порід крівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на голову первинної профспілкової організації підприємства Олександра Антонова, під обвалення потрапив гірник очисного забою 1972 року народження.

Бійці гірничорятувальної служби разом із забійниками шахти пробиваються до постраждалого.

О.Антонов зазначив, що рятувальна група вже переговорюється з гірником, він перебуває в межах видимості, але повністю звільнити його з-під завалу поки не вдається.