Українська ГТС після модернізації окупиться раніше, ніж запустять «Південний потік» - Ferrostaal

Українська газотранспортна система після модернізації окупиться раніше, ніж буде введено в експлуатацію «Південний потік», вважає керуючий директор німецької компанії Ferrostaal Марк Нойман.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, про це він заявив сьогодні в ході зустрічі з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

«Представники компанії Ferrostaal звернули увагу на те, що протягом року вони вивчали технічні параметри української ГТС. Вони переконані, що глибинна модернізація української ГТС, яка, за оцінками як вітчизняних, так і європейських фахівців, коштує близько 5,3 млрд доларів, окупиться раніше, ніж може бути введений в експлуатацію «Південний потік», - йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

Як повідомляв УНІАН, «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

«Бейкер Тіллі Україна» повинна провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, в строк до 1 серпня 2012 року.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG з реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійською ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.

Будівництво газопроводу планується почати наприкінці цього року. Перші поставки газу по «Південному потоку» заплановано на кінець 2015 року.