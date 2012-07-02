«Нафтогаз» і німецька Ferrostaаl підписали меморандум про модернізацію газопроводу «Союз»

Сьогодні, 2 липня, НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації устаткування магістрального газопроводу «Союз».

Про це повідомляється в прес-релізі НАК «Нафтогаз України», переданому УНІАН.

Згідно з прес-релізом, меморандум був підписаний заступником голови правління «Нафтогазу України» Вадимом Чупруном і керуючим директором компанії Ferrostaаl Марком Нойманом. Документом передбачається модернізація устаткування на газокомпресорній станції Бар (Вінницька область) магістрального газопроводу «Союз». Метою цього проекту реконструкції є продовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження обсягів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні устаткування й підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

«Компанія постійно працює над проектами з реконструкції української газотранспортної системи. Минулого року ми почали роботи на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород», сьогодні ми разом із німецькою компанією Ferrostaаl починаємо пілотний проект реконструкції газоперекачувального устаткування газопроводу «Союз». Ми з усією відповідальністю ставимося до забезпечення надійності й безпеки роботи українських газотранспортних комплексів, оскільки зараз стало ясно, що серед усіх існуючих варіантів поставок природного газу до Європи, українська ГТС є найбільш економічно вигідним», - наводить прес-служба «Нафтогазу» слова В.Чупруна.

У свою чергу, керуючий директор компанії Ferrostaаl Марк Норман зазначив, що технічні фахівці німецької компанії почнуть роботу відразу після підписання меморандуму, а також назвав цей проект вигідним для обох сторін.

Довідка УНІАН. Магістральний газопровід «Союз» (Оренбург-Держкордон) побудовано за часів СРСР у 1975-78 рр. спільно з Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею й Чехословаччиною. Проектна потужність газопроводу 26 млрд куб. на рік, проектний тиск 7,5 МПа; довжина по території України — 1568,5 км. На газопроводі знаходиться 12 компресорних станцій. Компресорна станція Бар газопроводу «Союз» була введена в експлуатацію в 1979 році, має 7 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 70 тис. кВт.

Газотранспортна система України складається з 39,8 тис. км газопроводів, зокрема 14 тис. км діаметром 1020-1420 мм, 74 компресорних станцій (112 компресорних цехів) загальною потужністю 5450 МВт і 13 підземних сховищ газу з активним обсягом 32 млрд куб. м. Пропускна спроможність системи становить на вході 288 млрд куб. м на рік, а на виході - 178,5 млрд куб. м на рік. На сьогодні існує технічна можливість для збільшення транзиту газу до країн Центральної та Західної Європи до 142 млрд куб. м на рік без розширення газотранспортної системи.

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