Азаров: "Альтернативи модернізації української ГТС немає"

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що газопроводи «Північний потік» і «Південний потік» ризиковано використовувати в сезон лютих морозів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, про це він заявив під час зустрічі з управляючим директором компанії Ferrostaal Марком Нойманом.

«Аномальні морози показали, що ні «Північний потік», ні «Південний потік» не мають, і в найближчому майбутньому не матимуть, надійних газосховищ, які могли б бути задіяні в період аномально низької температури повітря. Тому альтернативи модернізації української ГТС немає. Тому що ні «Північний потік», ні «Південний потік» не знімають ризиків, які викликані аномально низькими температурами», - заявив М.Азаров.

Він також аргументував безальтернативність модернізації української ГТС тим, що це найбільш дешевий і надійний спосіб забезпечити безперебійне постачання енергоресурсів до Європи

М.Азаров вкотре наголосив, що для модернізації української ГТС необхідно створити тристоронній консорціум за участю України, Росії та Європейського Союзу. У створенні такого консорціуму мають бути зацікавлені всі три сторони, відзначив український прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ) стала переможцем конкурсу з оцінки вартості активів української газотранспортної системи (ГТС).

«Бейкер Тіллі Україна» має провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, в строк до 1 серпня 2012 року.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) становить 1449.

«Північний потік» - принципово новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до побережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу більш як 1200 км.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG. Зараз частки в компанії Nord Stream AG розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» - 51%, Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie і GDF Suez - по 9%.

Комерційні поставки газу по першій нитці «Північного потоку» почалися 8 листопада 2011 року.

18 квітня достроково завершилося укладання другої нитки газопроводу «Північний потік». До кінця 2012 року, після закінчення пусконалагоджувальних робіт і заповнення технічним газом, нитка буде готова до початку поставок газу до Європи.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

Рішення про будівництво 3-ї та 4-ї нитки «Північного потоку» планується ухвалити до кінця 2012 року.

З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної та Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG з реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.

Будівництво газопроводу планується почати наприкінці цього року. Перші поставки газу по «Південному потоку» заплановано на кінець 2015 року.