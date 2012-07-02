ДТЕК придбав у Росії три вугільних підприємства

Компанія ДТЕК здійснила перше придбання вугільних активів за межами України, завершивши угоду з купівлі трьох шахт і збагачувальної фабрики у компанії «Ростовський антрацит» (Росія).

Про це повідомляється в прес-релізі ДТЕК, переданому агентству УНІАН.

Відповідно до прес-релізу, угода передбачає отримання корпоративних прав на ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська» (шахта «Обухівська» і збагачувальна фабрика), ВАТ «Донський антрацит» (шахта «Дальня») і ТОВ «Сулінантрацит» (шахта № 410, знаходиться в консервації).

Сума угоди не розкривається.

Всі підприємства розташовані в Ростовській області (Російська Федерація). Промислові запаси вугілля придбаних активів оцінюються в 136 млн тонн, сумарний вуглевидобуток у 2011 році склав близько 0,5 млн тонн. ДТЕК планує довести показники видобутку вугілля цих шахт до 2 млн тонн на рік.

«Покупка вугільних активів, які виробляють вугілля з низьким вмістом сірки, дозволяє ДТЕК забезпечити майбутній попит на продукцію «ДТЕК Свердловантрацит» і «ДТЕК Ровенькиантрацит» і фактично гарантує майбутнє завантаження українських антрацитових шахт ДТЕК. Зниження вмісту сірки в загальному портфелі продукції зміцнює перспективи споживання українського вугілля на внутрішньому ринку, особливо з урахуванням посилення екологічних норм і вимог щодо викидів сірки», - наголошується в прес-релізі ДТЕК.

У компанії також наголошують, що реалізація високосірчистого вугілля українських шахт ДТЕК одночасно з низькосірчистим вугіллям шахт «Обухівська» і «Дальня» дозволить сформувати портфель експортної якості, який буде в цілому відповідати нормативам ЄС за вмістом сірки (менше 1%). Таким чином, Україна зможе заповнити утворену після закриття шахт в Німеччині та Англії потребу європейського ринку в антрацитах в обсязі до 2,5 млн тонн щорічно.

«Придбання підприємств у Ростовській області розширить ресурсну базу ДТЕК, забезпечить зростання якості вугілля, що поставляється на українські теплові електростанції. Ми зможемо підвищити ефективність виробництва електроенергії на ТЕС, і, головне, суттєво скоротити викиди шкідливих речовин», - наводить департамент зв'язків з громадськістю ДТЕК слова генерального директора компанії Максима Тимченка.

Довідка УНІАН. ТОВ «Ростовський антрацит» вугледобувне підприємство, видобуває вугілля марки антрацит з низьким вмістом сірки. У вугільний сегмент ТОВ «Ростовський антрацит» входили: ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська» (шахта «Обухівська» і збагачувальна фабрика), ВАТ «Донський антрацит» (шахта «Дальня») і ТОВ «Сулінантрацит» (шахта № 410 законсервована з 2008 г .). «Ростовський антрацит» володів 100% ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська» і 100% «Донський антрацит». «Донський антрацит» володіє 66,67% ТОВ «Сулінантрацит», решта 33,33% акцій ТОВ належать самому товариству.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТОВ « ДТЕК Свердловантрацит »(5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТДВ «Шахта «Білозерська», 5 збагачувальних фабрик, а також активи в Росії: ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська» (1 шахта, 1 збагачувальна фабрика), ВАТ «Донський антрацит» ( 1 шахта), ТОВ «Сулінантрацит» (1 шахта в консервації).

Сегмент генерації представлений ТОВ «ДТЕК Східенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».

ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ПАТ «ДТЕК Крименерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить ПАТ «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.