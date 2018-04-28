Тарифи на електроенергію: на чию користь крутить лічильник

В Україні продовжує дорожчати електроенергія - поступово, то для тих, то для інших груп споживачів. Зокрема, згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики, з 1 липня для населення, яке споживає понад 800 кВт/год електроенергії на місяць тариф складе 95,76 коп. кВт/год (з ПДВ).

Така ж розцінка встановлена і для побутових споживачів, які використовують електричне опалення в опалювальний період та споживають більше 1800 кВт/год на місяць (включаючи електроплити).

*** Раніше українці, які проживають в будинках з електроплитами, платили 0,2154 грн за 250 кіловат-годин на місяць, 0,2802 гривні - якщо обсяг використання був вищим.

Вже звикло, подібні рішення вважаються прийнятими на захист малозабезпечених, а також виправдовуються вимогами МВФ щодо відповідності енерготарифів обґрунтованим ринком цінам, сюди ж варто додати постійні скарги виробників цієї самої електроенергії на збитковість.

Директор консалтингового агентства "ТрансЕнергоКонсалтинг" Світлана Голікова вважає, що підвищення цін для великих побутових споживачів електроенергії не позначиться на загальній ситуації на енергоринку.

За її словами, рішення НКРЕ навряд чи призведе до помітного оздоровлення українського енергоринку. «Швидше, воно сприятиме підвищенню енергозбереження, оскільки у нас існує певна категорія споживачів, які дозволяють собі надто розкошувати і використовувати дешеву електроенергію для опалення величезних особняків із басейнами», - сказала вона.

При цьому Голікова не виключила, що підвищення цін може також скоротити прибуток підприємств тіньової економіки. «Серед таких споживачів можуть виявитися не тільки особняки, але й невеликі виробництва, замасковані під приватні домоволодіння», - зазначила вона.

Начебто, нічого страшного і не сталося. Для малозабезпечених все залишається на колишньому рівні, а от багатіям доведеться розщедритися. Тільки все залежить від того, кого відносити до останніх. Починаючи з часів «газових» неприємностей, багато українців стали ламати голову, як би відмовитися від «блакитного» палива, яке на сьогодні вже стало «золотим». Пам'ятається, будучи прем'єр-міністром Юлія Тимошенко взагалі давала розпорядження в терміновому порядку розробити переведення теплопостачання в будинку з газу на електрику. Вона була вкрай здивована, чому Україна з виробництвом електроенергії вдвічі більшим, ніж споживання досі цього не зробила за прикладом Заходу. Звичайно, перевести всю ЖЕКівську систему на електрику в прискореному режимі - повна маячня. Але якщо взяти конкретно окремого користувача, то він це зробити в змозі. Багато хто так і вчинив. У приватних будинках, як і в квартирах, вже, як правило, підлоги з підігрівом, електроконвектори, бойлери та інші технічні ноу-хау. А будиночок у вас, наприклад, до 200 квадратних метрів, який будувався роками і на чесно зароблені всією родиною, як кажуть, щоб жити по-людськи. Так от, якщо раніше ви економили, відмовившись від газу, то тепер це зробити складно. Спожита електроенергія явно перейде за планку 800 кВт. Значить, і обійдеться вона вам у 800 грн. на місяць. Газ (якщо економити - одягатися взимку тепліше) приблизно в таку ж суму. Та й витрати на повне «газообрізання» будинку себе не виправдають. Питається, так кого покарали - багатих?

Ось їх якраз «нововведення» не зачепить - для побутових споживачів, в тому числі й тих, що «накручують» на лічильник понад 800 кВт/год (але до 1800 кВт/год) в опалювальний період для опалення приміщень, тарифи залишилися без змін.

*** Тарифи для населення розділили за класифікацією багатий/бідний з 1 травня, раніше ціна встановлювалася для споживачів менше 150 кВт/год на місяць і більше (крім користувачів електроплитами - 250 кВт/год).

А при цьому розмах виробництва електроенергії не падає, та й падати не збирається. Хіба б купували енергопостачальні та енергогенеруючі підприємства олігархи, що стало модно останнім часом. Тільки за 5 місяців цього року виробництво електроенергії в Україні зросло на 3,2% - до 85,3 млрд кВт/год. В цілому планується в 2012-му взяти планку 200 млрд кВт/год. Причому зростання має системний характер - з року в рік. Інша справа - газ. До речі, саме підвищення тарифів на нього і вимагає МВФ, а не на електроенергію. Це ми, мабуть, самі з вусами - придумали, як «модернізувати» енергоринок.

Голікова переконана, що для оздоровлення українського енергоринку необхідні глобальні заходи, а не точкові рішення за окремими групами споживачів. «Необхідно повністю відмовитися від перехресного субсидування побутових споживачів електроенергії за рахунок держбюджету і промислових підприємств. Потрібно вводити більш ліберальну модель ціноутворення. Але починати варто з ринку палива, на якому у нас сьогодні практично відсутня конкуренція. Тільки таким чином регулятор зможе зробити ціни на електроенергію в Україні ринково обґрунтованими. Поки ж НКРЕ робить що може, обмежуючись точковими рішеннями», - вважає експерт.

Важко не погодитися з експертом також з приводу відсутності на енергоринку добросовісної конкуренції, яка, до речі, в тому числі, регулює ціни не тільки в бік підвищення, але й у бік зниження. Енергосфера поступово перейшла в руки 2-3 олігархів. І тепер від них буде залежати, яким стане тариф на електроенергію. Втім, не все те погано, що монополія - є ще якісь органи, які просто повинні стежити за тим, аби монополіст тримався у відведених йому рамках. Але є й сумніви, бо влада, яка в загальному-то сама тримається на грошах монополістів, може дуже вибірково дивитися на ситуацію, виправдовуючи надалі підвищення цін заявленою кимось економічною доцільністю.

Поки ж ми спостерігаємо звичні для різних сфер, але від цього не менш специфічні, спроби вирішити проблему - просто зробити дорожчим кінцевий продукт. Йде системне підвищення тарифів, яке, у першу чергу, б'є по пересічних споживачах. Енергопостачальник, може бути разово і швидко таким чином грошенята отримає, але зовсім не факт, що виграє у довгостроковій перспективі. Швидко підвищити ціну, воно, звичайно, набагато легше, ніж спробувати навести системний порядок на ринку. А що стосується точкових рішень, то ми взагалі звикли до точкових... ремонтів доріг, замін тепломереж, оновлення авіа-та автопарків, так і підвищення наших пенсій і зарплат теж можна вважати точковим. І не за горами підвищення тарифів на газ, про що вже говорили в Кабміні. Гроші МВФ, звичайно, потрібні і для іміджу, і тому що найнижчий відсоток за кредитом, а без вливань економіка може не витримати. Але відбудеться це після виборів, в опалювальний сезон, як і девальвація гривні, її вже не виключають в НБУ. Подібна ситуація є ні чим іншим, як «грамотним» керівництвом країною. 20 років незалежності ми ніяк не можемо перейти на новий рівень розвитку, що зробити без таких уже формальних слів як енергозбереження і енергоефективність нереально...

Нана Чорна (УНІАН)