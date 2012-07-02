Низку об‘єктів «Львівводоканалу» через борги відключено від електропостачання

ПАТ „Львівобленерго” через борг у розмірі 7,664 млн грн відключило від електропостачання низку об‘єктів комунального підприємства «Львівводоканал».

Про це кореспондента УНІАН повідомили у відділі корпоративних зв’язків ПАТ „Львівобленерго”.

Згідно з повідомленням, на даний час від електропостачання відключено ряд адміністративних будівель „Львівводоканалу”.

„21 червня ПАТ „Львівобленерго” повідомило ЛМКП „Львівводоканал” про припинення послуг електропостачання у разі відсутності розрахунків за спожиту електричну енергію”, - зазначається у повідомленні.

Інформацію про відключення ряду об’єктів «Львіводоканалу» УНІАН підтвердив в.о. директора підприємства Степан Пакіж.

«З «Львівобленерго» сьогодні досягнуто домовленості про термінове погашення боргу за минулий місяць. Наразі ми відімкнули Львівську залізницю, а також понизили тиск подачі води в місто Городок. Зараз здійснюємо усі заходи щодо здійснення оплати за воду», - додав С.Пакіж.

Він також зазначив, що ЛМКП «Львівводоканал» виконає свої зобов’язання перед ПАТ «Львівобленерго».

«Борги за поточні платежі накопичились через низьку оплату за надані послуги у червні і категорією «населення», і категорією «бюджетні установи». Маємо понад 1,3 млн грн боргів за поточні платежі за червень у такому розрізі: 358 тис. – борг населення, 347 тис. – борг бюджетних установ, 425 тис. – заборгованість промисловості, 360 тис. – борг Львівської залізниці. Багато боргів також має місто Городок – понад 160 тис. грн», - зазначив С.Пакіж.