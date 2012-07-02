На шахті «Єнакіївська» врятовано гірника, який потрапив під обвал

Сьогодні в Донецькій області на шахті «Єнакіївська» державного підприємства «Орджонікідзевугілля» врятовано гірника, який сьогодні вранці потрапив під обвал порід крівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на голову первинної профорганізації підприємства Олександра Антонова, рятувальну операцію на шахті «Єнакіївська» було завершено успішно, гірника після надання першої допомоги доставили до міської лікарні №7.

У постраждалого шахтаря травмовані ноги, а також численні забої тіла.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Донецькій області на шахті «Єнакіївська» сталося обвалення порід крівлі, під обвалення потрапив гірник очисного забою 1972 року народження.