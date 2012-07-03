Ціна нафти зростає на тлі очікувань рішень центробанків

На світових торгах у вівторок, 3 липня, ціни на нафту ростуть на тлі очікування дій центробанків для виправлення ситуації у світовій економіці, яка погіршується.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже зросла на 0,55 долара, або на 0,66% - до 84,3 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,78 долара, або на 0,8% - до 98,12 долара за барель.

Очікуються скорочення Центробанком ЄС базової ставки, а також нові заходи ФРС США в світлі слабких статданих, передає Bloomberg.