Ціна нафти зростає на тлі очікувань рішень центробанків
08:59, 03 липня 2012Енергетика
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На світових торгах у вівторок, 3 липня, ціни на нафту ростуть на тлі очікування дій центробанків для виправлення ситуації у світовій економіці, яка погіршується.
Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже зросла на 0,55 долара, або на 0,66% - до 84,3 долара за барель.
Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,78 долара, або на 0,8% - до 98,12 долара за барель.
Очікуються скорочення Центробанком ЄС базової ставки, а також нові заходи ФРС США в світлі слабких статданих, передає Bloomberg.
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