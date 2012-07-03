Учора в Москві Бойко знову зустрічався з Міллером

У понеділок, 2 липня, в Москві відбулася робоча зустріч міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм Міллером.

Як повідомляє прес-служба Міненерговугілля, сторони обговорили питання тактичної і стратегічної співпраці в газовій сфері.

Подробиць зустрічі прес-служба не повідомляє.

Нагадаємо, 25 червня голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер і голова НАК «Нафтогаз Україна» Євгеній Бакулін обговорили питання прозорості для «Газпрому» закачування газу в українські підземні сховища газу (ПСГ).

Зустріч Бакуліна і Міллера відбулась у продовження переговорів, що пройшли в рамках Петербурзького економічного форуму з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм Бойком.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойко заявив, Міллер спростував. Усі залишилися при своїх