За підсумками I півріччя видобуток вугілля в Україні збільшився на 5,8%

За підсумками першого півріччя 2012 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 42,737 млн. тонн вугілля, що на 2,35 млн. тонн (на 5,8%) більше, ніж за аналогічний період 2011 р.

Попередні дані за підсумками роботи галузі за перше півріччя п.р. опубліковані на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості з посиланням на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

Водночас у червні підприємства всіх форм власності вітчизняного вуглепрому видобули 6,672 млн. тонн вугілля, що на 5,8% менше, ніж у червні минулого року.