Ціна нафти впала після значного зростання напередодні

На світових торгах у середу, 4 липня, ціни на нафту впали після зростання напередодні на 3-4%.

Зокрема, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,32 долара, або на 0,37%, - до 87,3 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 0,32 долара, або на 0,32%, - до 100,36 долара за барель.

Ознаки погіршення економічної ситуації в ряді найбільших країн посилюють надії інвесторів на нові заходи щодо пом'якшення монетарної політики. Очікується, що Європейський центробанк цього тижня скоротить базову процентну ставку до рекордно низької позначки 0,75%, передає Bloomberg.