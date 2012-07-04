Енергоблок №1 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після проведеного поточного ремонту, повідомили УНІАН в інформаційному центрі відокремленого підрозділу ХАЕС.

Підключення здійснили увечері 3 липня.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінювався, знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Нагадаємо, що 29 червня 2012 року перший енергоблок Хмельницької АЕС був зупинений для виконання ремонтних робіт з усунення підвищеної вібрації турбоагрегату.

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