Енергоблок №1 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі
09:35, 04 липня 2012Енергетика
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Енергоблок №1 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після проведеного поточного ремонту, повідомили УНІАН в інформаційному центрі відокремленого підрозділу ХАЕС.
Підключення здійснили увечері 3 липня.
Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінювався, знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.
Нагадаємо, що 29 червня 2012 року перший енергоблок Хмельницької АЕС був зупинений для виконання ремонтних робіт з усунення підвищеної вібрації турбоагрегату.
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