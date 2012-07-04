"Нафтогаз" розпочав реорганізацію «Укртрансгазу» і «Укргазвидобування»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» ухвалили План заходів щодо реорганізації дочірніх компаній «Укртрансгаз» і «Укргазвидобування» у публічні акціонерні товариства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалене на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 13 червня 2012 р. № 360-р «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Розпорядження уряду передбачає реорганізацію дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» шляхом перетворення на публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» і реорганізацію дочірньої компанії «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» - на ПАТ «Укртрансгаз». У документі наголошується, що управління корпоративними правами щодо публічних акціонерних товариств здійснює НАК «Нафтогаз України» за узгодженням з Міністерством енергетики і вугільної промисловості України відповідно до законодавства.

Нагадаємо, 12 травня 2012 року набрав чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» щодо реформування нафтогазового комплексу», який було прийнято Верховною Радою України 13 квітня і підписано Президентом України 28 квітня 2012 року.

Закон було прийнято з метою забезпечення реалізації заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС у зв'язку з приєднанням України до Договору про заснування Енергетичної Співдружності, і реформування нафтогазового комплексу, а також створення ринкових умов, які сприятимуть залученню інвестицій для розширення можливостей і вдосконалення існуючої інфраструктури комплексу, подальшого його розвитку та інтеграції в європейську систему.

Нагадаємо, Україна є повноправним членом Енергетичної співдружності з 1 лютого 2011 року.