«Петро Годованець» завершив буріння першої свердловини на Одеському газовому родовищі

11:28, 04 липня 2012
Енергетика
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Самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) «Петро Годованець» на початку липня завершила буріння свердловини № 11 глибиною 1170 м і почала роботи на свердловині № 21 на Одеському газовому родовищі, повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Всього на цьому родовищі СПБУ розконсервовує одну і пробурить п'ять експлуатаційних свердловин.

У повідомленні наголошують, що Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» виконує роботи з підготовки Одеського родовища до введення в експлуатацію: проводиться монтаж технологічного і експлуатаційного обладнання на блок-кондуктора (БК-1) та виготовлення трубних секцій підводного газопроводу на власній базі буріння і облаштування. Підводний газопровід загальною довжиною 87 км з'єднає Одеське родовище з існуючим газопроводом, яким видобутий газ подаватиметься на берег. Безпосередня прокладка газопроводу почнеться в липні і буде проводитися за допомогою нової трубоукладальної баржі.

Як повідомляв УНІАН, ДАТ «Чорноморнафтогаз» на початку червня приступив до активної фази освоєння Одеського і Безіменного родовищ природного газу. Продовження облаштування Одеського і Безіменного родовищ з використанням двох сучасних СПБУ дозволить вже в 2013 році видобути з родовищ понад 600 мільйонів кубометрів, а з 2014 року - вийти на рівень річного видобутку понад мільярд кубометрів природного газу. Таким чином, отримані результати стануть важливою частиною виконання «Чорноморнафтогазом» програми з триразового збільшення річного видобутку природного газу - з 1,05 млрд кубометрів в 2011 році до 3 млрд в 2015 році.

Довідка УНІАН. Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі почалися роботи з його освоєння і був встановлений блок-кондуктор БК-1. Однак через відсутність коштів роботи припинили. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дозволило збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.

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