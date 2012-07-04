Гендиректором "Смарт Енерджі" призначений Олексій Тимофєєв

Генеральним директором "Смарт Енерджі", нафтогазового напряму бізнесу "Смарт-Холдингу", призначений Олексій Тимофєєв, повідомили УНІАН у "Смарт-Холдингу".

Раніше О.Тимофєєв обіймав посаду першого заступника генерального директора "Смарт-Холдингу". У його повноваження входили питання формування стратегії розвитку нафтогазового кластера компанії.

«Саме "Смарт Енерджі" стане локомотивом розвитку і зростання "Смарт-Холдингу" в найближчі п'ять років. Наша стратегічна мета - стати найбільшою приватною компанією в Україні з видобутку природного газу. Для цього ми будемо збільшувати інвестиції в розробку власних родовищ, а також реалізовувати стратегію консолідації перспективних видобувних активів в Україні», - зазначив генеральний директор "Смарт-Холдингу" Олексій Пертін.

У повідомленні наголошують, що О.Тимофєєв закінчив Харківський Національний університет ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» і Сімферопольський державний університет ім. М.В.Фрунзе за спеціальністю «Правознавство». Має значний досвід роботи в нафтогазовому секторі України, до приходу в 2009 р. в компанію «Смарт-Холдинг» займав керівні позиції в компаніях «Гео-Альянс» та НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. "Смарт Енерджі" - керуюча компанія у складі групи "Смарт-Холдинг", що відповідає за розвиток проектів у сфері видобутку вуглеводнів та альтернативної енергетики.

"Смарт-Холдинг" - одна з найбільших інвестиційних груп України з фокусом на ключові галузі економіки, включаючи гірничо-металургійний та нафтогазовий комплекси, суднобудування, нерухомість і сільське господарство. Компанія бере участь в проектах в якості стратегічного або портфельного інвестора. Інвестиційна діяльність "Смарт-Холдингу" реалізується також в країнах СНД і Східної Європи.