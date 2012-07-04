Парламент схвалив законопроект про стимулювання альтернативної електроенергетики

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику” щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 258 народних депутатів з 267, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону розроблено з метою стимулювання виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії, широкого та ефективного використання їх потенціалу, а також створення сприятливих умов для розвитку в Україні виробництв, які використовують різні види альтернативних джерел енергії.

Прийняття законопроекту сприятиме зростанню частки використання альтернативних видів енергії в енергетиці України, зменшенню залежності від імпорту вуглеводневих енергоносіїв та їх негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Законопроектом пропонується внести зміни до низки статей закону України “Про електроенергетику”, а саме вводяться нові поняття (мікро-, міні- та мала гідроелектростанція, електроустановка, пусковий комплекс) вдосконалюється система застосування “зеленого” тарифу на електроенергію, що виробляється з альтернативних джерел енергії (з урахуванням дати введення об’єктів електроенергетики в експлуатацію), удосконалюється порядок визначення частки комплектуючих, сировини, робіт та послуг українського походження, використаних у складі генеруючого обладнання об’єкту електроенергетики.

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