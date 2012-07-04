Глава Shell в Україні відзначає хороші умови для ведення бізнесу в енергетичній сфері

Харків. В Україні хороші умови для ведення бізнесу в енергетичній сфері. Як передає кореспондент УНІАН, таку оцінку на прес-конференції в Харкові в інтерв'ю журналістам висловив голова компанії Shell в Україні Грехем Тайлі (Г.Тайлі також є директором ТОВ "Shell Ukraine Exploration & Production I", що займається розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні).

Г.Тайлі підкреслив, що «...процес конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції був проведений прозоро і чесно... за участю міжнародних компаній. Ми дуже щасливі стати переможцями, і ми раді почути, що люди знають, що конкурс був проведений чесно і справедливо».

На думку Г.Тайлі, проведення чесного конкурсу збільшить «подальші інвестиції в енергетичний сектор".

«В енергетичному секторі [України], в якому я працюю, можу сказати, що зараз дуже хороший період», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Компанія Shell - один зі світових лідерів в енергетичній та нафтохімічній галузі. Сьогодні компанія працює в більш ніж 90 країнах світу.

В Україні Shell працює над 2 проектами. Перший: пошукова свердловина в Первомайському районі Харківської області, буріння якої заплановане на осінь 2012 року. Цей проект здійснюється в рамках спільної діяльності Shell і ДК «Укргазвидобування».

Другий проект: у травні 2012 р компанія була оголошена переможцем конкурсу на право укладення угоди про розподіл продукції (УРП) на розробку Юзівської площі (Донецька і Харківська області). Роботи по даному проекту почнуться лише після підписання відповідних договорів (зокрема УРП). Саме буріння на Юзівській площі почнеться тільки через кілька років. Тут також йдеться про газ ущільнених пісковиків.

*** Нетрадиційні газові ресурси накопичуються в менш пористих породах (низькопроникних) і на більш великих територіях. Застосовуючи спрощену класифікацію нетрадиційних газових ресурсів, серед основних його підтипів можна виділити сланцевий газ (англ. shale gas, накопичується в порах глинистих сланців), газ ущільнених пісковиків (англ. tight gas, накопичується в низькопористих, низькопроникних пісковиках) і метан вугільних пластів (англ. coal bed methane, накопичується в покладах вугілля).