Shell розпочне буріння першої газової свердловини в Харківській області у вересні

Компанія Shell розпочне буріння першої свердловини з видобутку газу на території Харківської області у вересні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав журналістам керівник компанії Shell в Україні Грехем Тайлі.

Він зазначив, що буріння здійснюватиметься в рамках договору про спільну діяльність Shell і ДК «Укргазвидобування».

За його словами, газова свердловина розташовуватиметься на території Первомайського району Харківської області. Зараз роботи перебувають на початковій стадії - підрядник завозить на майданчик необхідне для будівництва свердловини обладнання.

«Ми перебуваємо на початковій стадії ведення робіт. На буровій майданчика працює підрядник з проведення будівельних робіт «Монтажтрансгаз». В даний момент вони постачають своє обладнання на майданчик», - сказав Г.Тайлі.

Г.Тайлі нагадав, що Shell в Харківській області видобуватиме не сланцевий газ, а газ з ущільнених порід пісковику, так званий газ центрального басейну. За його словами, глибина залягання газу - близько 5 км, для видобутку буде використовуватися вертикальний принцип буріння з застосуванням технології гідророзриву пласта.

«У компанії Shell дуже багато досвіду з розвідки і видобутку саме газу ущільнених порід. Ми займаємося розвідкою ущільнених порід у всьому світі, зокрема, в Північній Америці, Європі і Китаї », - сказав Г.Тайлі.

Він запевнив, що Shell може вести видобуток газу «відповідально, безпечно і без шкоди для довкілля».

Г.Тайлі відмовився говорити про фінансові подробиці ведення розробки газових родовищ в Харківській області, пославшись на комерційну таємницю. «Я не можу говорити про деталі, тому що вони конфіденційні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Shell працює над 2 проектами в Україні. Перший: пошукова свердловина в Первомайському районі Харківської області. Цей проект здійснюється в рамках спільної діяльності Shell і ДК «Укргазвидобування».

Другий проект: у травні 2012 р компанія була оголошена переможцем конкурсу на право укладення угоди про розподіл продукції (УРП) на розробку Юзівської площі (Донецька і Харківська області). Роботи з даного проекту почнуться лише після підписання відповідних договорів (зокрема УРП). Саме буріння на Юзівській площі почнеться тільки через кілька років. Тут також йдеться про газ ущільнених пісковиків.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в більш як 4 трильйони кубометрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити понад 1,6 млрд грн інвестицій і 30 млрд грн - на етапі промислової розробки.