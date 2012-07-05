Макростатистика з ЄС обвалила ціну нафти

На світових торгах в середу, 4 липня, ціна нафти обвалилася на тлі макростатистики з ЄС.

Так, на нью-йоркській біржі NYMEХ вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 0,61 долара - до 87,05 долара за барель.

Вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent на лондонській біржі IСE за підсумками торгів знизилася на 0,91 долара. Її ціна склала 99,77 долара за барель, передає Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, за даними Євростату, обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні у травні 2012 року порівняно з квітнем зріс на 0,6%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) - також на 0,6%.