На півночі Криму понад тисяча осіб залишилися без світла через негоду

У Криму два села, де проживає понад тисяча осіб, залишилися без світла через грозу й сильний вітер, який повалив дерева на проводи ліній електропередач і обірвав їх.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, постраждали жителі Рисового й Танкового Красноперекопського району на півночі півострова.

Бригади електриків планують відновити електропостачання сьогодні.

Крім того, в Красноперекопську дерева, що впали, пошкодили газові труби, без палива залишилися близько 60 жителів будинків. Працюють газівники.

Як повідомляв УНІАН, у Криму оголошено штормове попередження.