На півночі Криму понад тисяча осіб залишилися без світла через негоду
10:49, 05 липня 2012Енергетика
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У Криму два села, де проживає понад тисяча осіб, залишилися без світла через грозу й сильний вітер, який повалив дерева на проводи ліній електропередач і обірвав їх.
Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, постраждали жителі Рисового й Танкового Красноперекопського району на півночі півострова.
Бригади електриків планують відновити електропостачання сьогодні.
Крім того, в Красноперекопську дерева, що впали, пошкодили газові труби, без палива залишилися близько 60 жителів будинків. Працюють газівники.
Як повідомляв УНІАН, у Криму оголошено штормове попередження.
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